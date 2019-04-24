СМИ назвали дату последнего концерта Зеленского перед инаугурацией

Последний концерт с участием избранного президента Украины, шоумена Владимира Зеленского, состоится 25 мая. Об этом свидетельствует афиша мероприятия «Лига смеха» на сайте по продаже билетов parter.ua, пишет «Диалог.ua».

Шоу будет проходить 23-25 мая в «Октябрьском дворце» в Киеве. В афише подчеркивается, что «неизменный ведущий» мероприятия — Владимир Зеленский. Таким образом, это выступление станет последним для президента перед инаугурацией, которая должна состояться до конца мая.

Во втором туре выборов, который прошел 21 апреля, Зеленский по итогам обработки 100% протоколов набрал 73,22% голосов (исторический рекорд страны), а его оппонент Петр Порошенко — 22,45%. По закону инаугурация избранного президента должна состояться в течение 30 дней после того, как ЦИК официально объявит о результатах выборов. Комиссия уточняла, что это произойдет 30 апреля.







