Студия «Квартал 95» запланировала съемки без Зеленского

Студия «Квартал 95», основанная кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, уже запланировала съемки и концерт без него. Об этом рассказал представитель «Квартала 95» и штаба Зеленского Артем Гагарин, сообщает «Новое время».

«Уже я вам скажу, что написан [сценарий] концерта, [запланированы] съемки 5 мая без Владимира Зеленского. Жизнь продолжается. Если «95-й квартал» остановится, то кто будет шутить над Зеленским? Но мне кажется, что он сделает все, чтобы не дать нам никакого повода для таких шуток», — сказал Гагарин.

21 апреля на Украине проходит второй тур выборов президента страны, в котором помимо Зеленского принимает участие нынешний президент страны Петр Порошенко.

Центризбирком страны опубликовал информацию о явке: по данным на 15:00 местного времени, пришли на избирательные участки более 45%. В следующий раз данные по числу проголосовавших избирателей ЦИК обнародует уже после закрытия участков (после 20:00).