Трех пострадавших в ДТП в Италии россиянок выписали из больницы

Трех пострадавших в ДТП в Италии россиянок выписали из больницы

Три гражданки России, которые получили травмы в ДТП с перевернувшимся туристическим автобусом на автодороге Сиена — Флоренция в Италии, выписаны из больницы. Об этом говорится в сообщении российского посольства в Twitter.

В дипмиссии добавили, что россиянок в сопровождении дипломатов доставили в аэропорт, откуда те вылетели на родину.

Ранее из госпиталя выписали еще 16 россиян, пострадавших в результате аварии.

ДТП произошло утром 22 мая. В туристическом автобусе было 60 человек из разных стран, в том числе 20 россиян, отмечало посольство. В результате аварии погибла гражданка России, как сообщали СМИ, она была руководителем туристической группы. Остальные пассажиры получили различные травмы, их направили в больницы.