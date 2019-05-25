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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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На двух участников вечеринки в школе во Владивостоке составили протоколы

Полиция составила административные протоколы на двух учеников школы № 74 во Владивостоке, которые на прощальной вечеринке в честь последнего звонка нарядились в костюмы, жгли дымовые шашки и распылили огнетушитель. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы городского УМВД России.

Ранее в сети появилась видеозапись, снятая в школе № 74, на которой видно, как ученики старших классов, одетые в различные костюмы, танцуют, жгут дымовые шашки и распыляют огнетушитель. Некоторые из них были одеты в черные маски зайчиков с ушами, короткие шорты с подтяжками на голое тело и галстуки-бабочки. Одна девушка была одета в форму полицейского.

Общество
МВД начало проверку после костюмированной вечеринки в школе Владивостока

Как пояснил собеседник агентства, административные протоколы по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов) завели в отношении двух 17-летних учеников 11-го класса. Кроме того, в отношении руководства школы и преподавателей продолжится проверка.

Как ранее отмечал представитель местного управления МВД, штраф будет также выписан родителям школьницы, которая пришла на праздник в костюме полицейского. По какой статье будет выписан штраф, не сообщалось.

В Министерстве просвещения осудили данный инцидент.

Теги: Владивосток, административная ответственность, Школа, выпускной
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