Родителей участницы «прощальной вечеринки» во Владивостоке оштрафуют

Родителей ученицы школы № 74 во Владивостоке, которая пришла на «прощальную вечеринку» в честь последнего звонка в полицейской форме с погонами, оштрафуют. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя местного управления МВД.

Он не сообщил, по какой статье будет выписан штраф. Однако в пресс-службе ведомства уточнили «Коммерсанту», что «за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия» предусмотрен штраф в размере 1-1,5 тыс. руб. по статье 17.12 КоАП.

УМВД по Владивостоку проводит проверку после публикации в соцсетях и СМИ видео с «прощальной вечеринки» выпускников школы. На записи видно, как десятки учеников в разных костюмах — в том числе с голым торсом — танцуют, жгут дымовые шашки и распыляют огнетушитель.

В Минпросвещения действия школьников осудили.

