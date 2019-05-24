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Weibo $75 (+66,22%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Минпросвещения отреагировало на флешмоб школьников во Владивостоке

В Министерстве просвещения осудили акцию учащихся школы во Владивостоке, которые на «прощальной вечеринке» в честь последнего звонка нарядились в костюмы, жгли дымовые шашки и распылили огнетушитель. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь министра просвещения Андрей Емельянов.

По его словам, существует много примеров творческой активности детей на последних звонках в школах, которые оставляют положительные воспоминания: поэтические состязания, создание видеосюжетов.

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«Но проявления, подобные данному случаю, не имеют с этим ничего общего и способны, скорее, оскорбить педагогический коллектив», — подчеркнул Емельянов.

Пресс-секретарь министра отметил, что данный инцидент еще раз напомнил о важности воспитания детей как в школах, так и в семьях.

Ранее 24 мая полиция Владивостока начала проверку после публикации в социальных сетях и СМИ видео с «прощальной вечеринки» выпускников школы №74. Несколько юношей были в черных масках зайцев, коротких шортах с подтяжками на голое тело и галстуках-бабочках, а одна из девушек была в форме полицейского. Школьники объяснили, что мероприятие проходило в рамках «Дня непослушания» для 11-х классов.

Теги: новости РБК, Министерство, акция, Школа, Владивосток
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