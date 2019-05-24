Минпросвещения отреагировало на флешмоб школьников во Владивостоке

В Министерстве просвещения осудили акцию учащихся школы во Владивостоке, которые на «прощальной вечеринке» в честь последнего звонка нарядились в костюмы, жгли дымовые шашки и распылили огнетушитель. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь министра просвещения Андрей Емельянов.

По его словам, существует много примеров творческой активности детей на последних звонках в школах, которые оставляют положительные воспоминания: поэтические состязания, создание видеосюжетов.

«Но проявления, подобные данному случаю, не имеют с этим ничего общего и способны, скорее, оскорбить педагогический коллектив», — подчеркнул Емельянов.

Пресс-секретарь министра отметил, что данный инцидент еще раз напомнил о важности воспитания детей как в школах, так и в семьях.