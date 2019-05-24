МВД начало проверку после костюмированной вечеринки в школе Владивостока

Во Владивостоке полиция начала проверку после публикации в социальных сетях и СМИ видео с «прощальной вечеринки» выпускников, которая прошла в одной из общеобразовательных школ города. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МВД по Владивостоку.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, снятое в школе №74, на котором видно, как десятки учеников в разных костюмах танцуют, жгут дымовые шашки, распыляют огнетушитель. Некоторые были одеты в черные маски зайчиков с ушами, короткие шорты с подтяжками на голое тело и галстуки-бабочки. Одна девушка была одета в форму полицейского.

«Установлены личности участников инцидента, а также их родителей. Форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия», — рассказали агентству в региональном управлении МВД. Представитель полиции подчеркнул, что за незаконное ношение формы с символикой и знаками отличия предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

«Это был день переодеваний, когда можно было одеваться как угодно, последний звонок был в другой день», — рассказала РБК одна из учениц 74-й школы.

Ученик 11-го класса школы №74 Владивостока сказал РБК, что на кадрах видно, как 11-классники празднуют «принадлежащий им по праву «День непослушания». «То, что начали творить СМИ, это вообще противно читать даже», — подчеркнул он. По его словам, ученики изначально пришли одетыми в обычную одежду и лишь потом переоделись «для фото». «Они просто хотели получить удовольствие, а директор школы Галина Пугина намеревалась этот праздник отменить», — утверждает ученик.