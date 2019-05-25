США передали Украине два контрбатарейных радара. Об этом сообщается на странице кабмина Украины в Facebook.

Станции класса AN/TPQ-36О предназначаются для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника.

Отмечается, что с 2014 года американская сторона передала украинским военным 13 таких радаров.

В апреле бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял об успешных испытаниях контрбатарейного радара 1Л220УК.

В конце 2018 года бывший министр обороны Украины Степан Полторак сообщал о планах Украины по закупке нового вооружения для ВСУ. Он отмечал, что украинская армия оснащается «мощным высокотехнологичным оружием».