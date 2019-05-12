Порошенко заявил о создании «одной из самых сильных армий» в Европе

Порошенко заявил о создании «одной из самых сильных армий» в Европе

Власти Украины за пять лет превратили вооруженные силы страны в «одну из самых сильных армий европейского континента». Об этом в своем Facebook написал украинский президент Петр Порошенко.

По его словам, став президентом в 2014 году, он принял страну без боеспособной армии, «которую обезоружили безответственные политиканы-пацифисты и пятая колонна». За годы его пребывания у власти на Украине была создана новая армия, добавил он.

Сейчас военный потенциал Украины позволяет «уверенно защищаться от врага», заявил Порошенко. Он назвал украинских военных «закаленными, выносливыми, сильными и профессиональными» и «Бесстрашными защитниками» страны.

В декабре прошлого года глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что армия страны оснащена высокоточными типами вооружений. Он также сообщил о намерении Киева перевести армию на высокотехнологичную технику отечественного производства.