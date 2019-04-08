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Порошенко оценил испытания радара для обнаружения минометов и ракет

Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешных испытаниях контрбатарейного радара 1Л220УК. Об этом он написал в своем Twitter.

«Украинские защитники смогут определять на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет», — указал президент.

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Ранее Порошенко пообещал «в чрезвычайно короткие сроки» принять на вооружение новейшие комплексы противокорабельных ракет «Нептун». Они предназначены для уничтожения кораблей, а также наземных целей. Комплексы были созданы на основе советской ракеты Х-35. В Одесской области прошло уже несколько испытаний «Нептунов».
 

Теги: Петр Порошенко, Оружие, испытания
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