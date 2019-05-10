Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда. Об этом сообщила в своем Twitter пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Российский представитель не будет участвовать в заседании, но это не освобождает Россию от необходимости выполнить обязательное решение суда», — говорится в видеообращении Зеленко, размещенном в микроблоге Twitter МИД Украины.

Она отметила, что Украина будет требовать от России немедленного освобождения моряков и их возвращения на родину.

«Уже через считанные недели получим решение», — добавила представитель украинского внешнеполитического ведомства.

30 апреля российская сторона уведомила морской трибунал, что не будет принимать участие в слушаниях по делу украинских моряков, которые в ноябре прошлого года были задержаны за нарушение российской границы. В России считают, что у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали неподалеку от Керчи три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу». Как утверждает российская сторона, украинские моряки вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения. Моряков арестовали, сейчас они находятся в московском СИЗО.

В свою очередь, власти Украины утверждают, что Россия была предупреждена о маневрах. Киев расценивает действия Москвы как агрессию. Российская сторона считает инцидент провокацией.