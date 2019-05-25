Петиция за отставку главы администрации Зеленского набрала 25000 голосов

Петиция за отставку главы администрации президента Украины Андрея Богдана набрала более 25 тысяч голосов. Это означает, что в течение 90 дней она должна быть рассмотрена властями.

Авторы петиции, созданной 23 мая, указывают, что отправить в отставку Богдана необходимо, поскольку он подпадает под закон о люстрации.

Накануне иск в суд к президенту Зеленскому касательно Богдана подал Общественный люстрационный комитет Украины. Они заявили, что указ о назначении юриста на пост главы администрации противоречит законодательству, поскольку Богдан работал в кабинете Николая Азарова, а потому не имеет право работать на руководящей должности в соответствии с законом об очищении власти, принятом в 2014 году. Возможность обращения в суд в случае противоречия назначений Зеленского закону о люстрации также допускали в Минюсте. Как заявлял заместитель министра юстиции Сергей Петухов, администрации следует самостоятельно проверить всех новых чиновников и уволить их, в случае если они подпадают под действие люстрации.



Сам Богдан утверждает, что был люстрирован несправедливо. При этом он утверждает, что его назначение не противоречит законодательству, поскольку должность главы администрации не является запретной для подпадающих под закон об очищении.

Накануне 25 тысяч набрала и петиция с предложением отправить в отставку и самого Зеленского. В окружении президента ее посчитали шуткой, но пообещали переубедить граждан своей работой.