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Власти решили переубедить подписавших петицию об отставке Зеленского

Руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что появившаяся на сайте главы государства петиция за его отставку является «смешной шуткой». Об этом сообщает «112 Украина».

«Мы расцениваем эту петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку», — сказал он.

По словам Богдана, подобные петиции не могут быть основанием для реагирования путем окончания полномочий президента, поскольку отставка главы государства предусматривается законом.

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Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи

Глава администрации отметил, что часть населения недовольна действиями нового президента, однако его команда будет работать над тем, чтобы недовольных стало меньше. «Мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками», — заключил Богдан.

Электронная петиция об отставке Владимира Зеленского появилась на сайте президента Украины 22 мая. Ее автор — Максим Безрук — выразил мнение, что первые действия и заявления нового президента разочаровывают избирателей. Спустя некоторое время петиция набрала более 25 тыс. подписей. В соответствии с действующими украинским законодательством это означает, что теперь ее должен рассмотреть глава государства.

Теги: Владимир Зеленский, петиция
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На сайте президента Украины появилась петиция за отставку Зеленского
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Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи
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