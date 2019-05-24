Власти решили переубедить подписавших петицию об отставке Зеленского

Руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что появившаяся на сайте главы государства петиция за его отставку является «смешной шуткой». Об этом сообщает «112 Украина».

«Мы расцениваем эту петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку», — сказал он.

По словам Богдана, подобные петиции не могут быть основанием для реагирования путем окончания полномочий президента, поскольку отставка главы государства предусматривается законом.

Глава администрации отметил, что часть населения недовольна действиями нового президента, однако его команда будет работать над тем, чтобы недовольных стало меньше. «Мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками», — заключил Богдан.