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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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Кудрявцева пригрозила иском из-за фото в статье о вице-канцлере Австрии

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Instagram пообещала подать в суд на австрийскую газету Osterreich, которая использовала ее фото в качестве иллюстрации к своей статье о скандале с бывшим вице-канцлером Хайнцом Штрахе. Материал с подзаголовком «Актриса или проститутка» рассказывал в том числе о некой россиянке, которая обсуждала с политиком приобретение газеты Kronen Zeitung.

«Оказывается я виновата в отставке канцлера Австрии. Думала только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно. Оказывается, нет. Ну что же, будем разбираться в международном суде», — написала Кудрявцева.

РБК не удалось связаться с Лерой Кудрявцевой.

Между тем по-прежнему остается неизвестным, откуда появилась видеозапись, на которой запечатлен разговор Штрахе с россиянкой. По данным газеты Kurier, она могла стать результатом журналистского расследования. По крайней мере об этом изданию сообщил некий адвокат М. (его имя Kurier полностью не привел). Последний тем самым ответил на иск Штрахе в прокуратуру Вены, в котором политик заявил о том, что съемка проводилась незаконно.

В иске он упомянул трех лиц, которые, по его версии, могут стоять за провокацией. В письме, направленном в редакцию Kurier, в свою очередь отмечается, что съемку нельзя считать противоправной. Это организаторы расследования объясняют свободой работы журналистов.

Теги: Австрия, новости РБК
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