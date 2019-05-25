В московском метро закрыли три станции на фиолетовой ветке

В московском метро закрыли три станции на фиолетовой ветке

Три станции Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии метро Москвы закрылись для пассажиров на субботу, 25 мая. Об этом сообщала пресс-служба метрополитена.

Речь идет о станциях «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Такое решение связано с подготовкой к открытию участка новой Некрасовской линии. 25 мая в районе закрытых станций будет курсировать бесплатный компенсационный автобус. Отмечается, что станции возобновят работу в обычном режиме с 5:30 утра воскресенья, 26 мая.

Кроме того, на все выходные — 25 и 26 мая — закрывается участок Филевской (голубой) ветки столичного метро — ремонтные работы будут проводиться на станциях «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».





