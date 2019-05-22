Участок голубой линии московского метро закроют в выходные

В ближайшие выходные, 25 и 26 мая, будет закрыт участок Филевской (голубой) линии метро Москвы между «Киевской» и «Кунцевской». Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении ГУП «Московский метрополитен».

Не будут работать станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» — там будут ремонтировать пути и проводить другие работы. «Киевская» будет открыта для пересадки и проезда по другим линиям — Кольцевой и Арбатско-Покровской, «Кунцевская» — по Арбатско-Покровской.

На время закрытия станций будут запущены компенсационные автобусы КМ1 и КМ2, которые будут ходить с 5:00 мск до 2:00 мск. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 27 мая, в 5:30 мск.