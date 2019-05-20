На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

Движения поездов между станциями «Таганская» и «Выхино» Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановлено и вводится в график. Об этом говорится в сообщении подземки в Twitter.

Ранее курсирование поездов было приостановлено из-за пассажира на путях, сообщало метро.

«Движение осуществляется между «Планерной» и «Таганской» и между «Выхино» и «Котельниками». Делаем все, чтобы восстановить движение», — говорилось в сообщении. В метро призвали соблюдать правила пользования подземкой, напомнив, что спускаться на пути запрещено.

15 мая на станции метро «Таганская» Кольцевой линии пассажир упал на пути. Им оказался уроженец Молдавии. Мужчина выжил. У него диагностировали перелом бедра и госпитализировали в НИИ Склифосовского.

