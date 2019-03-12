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Общество ,  
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Капитан арестованного в Турции судна из России пригрозил перекрыть Босфор

Бахман Багиров, капитан арестованного в Стамбуле российского судна Streamline, пригрозил перекрыть Босфорский пролив, если экипажу не выплатят долги по зарплате. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Экипаж находится на судне более десяти месяцев, мы сидим тут, как в тюрьме, оторванные от своих семей <...>. Если наши законные требования не будут выполнены до завтра, то мы снимемся с якоря и перекроем Босфор», — заявил Багиров.

Капитан корабля также добавил, что​, согласно оценке нанятого моряками турецкого адвоката, на возвращение долга по зарплате уйдет порядка двух лет. По словам Багирова, команда Streamline в ближайшие дни собирается подавать в суд, долг на данный момент составляет более $123 тыс.

Общество
Экипаж арестованного в Турции российского судна начнет голодовку

Streamline находится в порту Стамбула с июня 2018 года и не может покинуть его из-за долгов бывшего судовладельца, в то время как нынешний владелец не может вступить в свои права. В связи с этой ситуацией команда корабля ранее грозила объявить голодовку. «РИА Новости» уточняет, что первые судебные слушания о снятии ареста прошли в Стамбуле в конце февраля. Они продолжались 20 минут и были перенесены на 2 апреля.​

Теги: Стамбул, российское судно, арест
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