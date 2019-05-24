62 депутата Рады обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента

Указ Зеленского о роспуске Рады и досрочных парламентских выборах вступил в силу 23 мая. Группа депутатов считает, что документ принят в нарушение действующего законодательства и обратилась в Конституционный суд

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Депутаты партии «Народный фронт» внесли в Конституционный суд Украины представление о неконституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента, заявил первый замглавы фракции Андрей Тетерук в эфире телеканала «Эспресо TV».

По его словам, в КС Украины обратились 62 депутата. Они считают, что указ Зеленского является неконституционным, добавил Тетерук.

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