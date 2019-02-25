Силуанов не исключил временного роста цен на жилье при эскроу-счетах

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что переход на эскроу-счета в долевом строительстве может привести к временному росту стоимости жилья. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Не исключен временный небольшой рост стоимости, с одной стороны. Но, с другой стороны, это нивелирует все риски, которые сегодня имеют наши граждане, отдавая деньги застройщику», — сказал он.

Он добавил, что при переходе на эскроу-счета на рынке останутся только добросовестные застройщики с собственными средствами. Силуанов отметил, что застройщики будут получать заемы в среднем по ставке 8%.

Российские застройщики с 1 июля должны перейти на схему с эскроу-счетами. Участники долевого строительства передают свои деньги банку, который замораживает их до сдачи объекта. Строительство жилья будут финансировать за счет кредитов от банков.