Мутко назвал условия льготного перехода застройщиков на эскроу-счета

Вице-премьер уточнил те критерии, благодаря которым застройщики смогут получить послабления при переходе на эскроу-счета. Этим критериям отвечают только две компании

Виталий Мутко (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Вице-премьер Виталий Мутко уточнил специальные условия по переходу на эскроу-счета, которые могут получить крупнейшие застройщики. Девелоперов, которые строят жилье не менее чем в четырех регионах и имеют разрешения на строительство более 4 млн кв. м жилья, власти будут относить к системообразующим организациям, пояснил Мутко, передает корреспондент РБК.

Эти застройщики смогут продавать по старым правилам свои жилые проекты, если они будут построены не менее чем на 6%. Критерий достройки для остальных девелоперов — 30% готовности домов и 10% проданных квартир в них.

«Документ еще правительством не принят, поэтому мы пока можем говорить только о проекте. Но мы действительно такой подход поддержали», — отметил Мутко. Согласно данным единой информационной системы жилищного строительства под эти критерии попадают только ГК «ПИК» (7,9 млн кв. м жилья в стадии строительства) и «Группа ЛСР» (4,2 млн кв. м).

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев напомнил, что проект постановления подразумевает специальные условия перехода на эскроу-счета для компаний, которые взяли на себя обязательства по достройке проблемных объектов (также 6% достройки дома) и проекты комплексного освоения территорий, их нужно будет завершить на 15%, чтобы продолжить работать по старым правилам.

В начале марта «Дом.РФ» предупредил, что застройщики, на долю которых относятся порядка 11% от строящегося в России жилья, не смогут перейти на новую схему с эскроу-счета. «Дом.РФ» оценил общую площадь проблемного жилья в 15 млн кв. м.