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Weibo $75 (+65,56%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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Захарова пошутила про отставку Мэй

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook прокомментировала сообщение об отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй каламбуром.

К сообщению СМИ о том, что Мэй объявила об отставке, Захарова сделала приписку, основанную на игре слов. «Логично: June ends May (май завершается с наступлением июня. — РБК)», — написала она.

Запись в facebook пользователя maria.zakharova.167

Также она опубликовала видео выступления, где Мэй объявляет свое решение и плачет в конце речи, и добавила: «Оскар!».

Премьер-министр сообщила, что 7 июня перестанет быть главой Консервативной партии Великобритании. Уход с должности правящей партии значит, что Мэй больше не будет руководить британским правительством.

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По словам Мэй, она приняла решение в интересах страны и сожалеет, что не смогла обеспечить условия для выхода Великобритании из ЕС.

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Глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин отметил, что она правильно поступила, и предложил провести внеочередные всеобщие выборы премьер-министра.
 

Теги: Мария Захарова, МИД, Тереза Мэй, Brexit, отставка
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