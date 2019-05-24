Захарова пошутила про отставку Мэй

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Facebook прокомментировала сообщение об отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй каламбуром.

К сообщению СМИ о том, что Мэй объявила об отставке, Захарова сделала приписку, основанную на игре слов. «Логично: June ends May (май завершается с наступлением июня. — РБК)», — написала она.

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Также она опубликовала видео выступления, где Мэй объявляет свое решение и плачет в конце речи, и добавила: «Оскар!».

Премьер-министр сообщила, что 7 июня перестанет быть главой Консервативной партии Великобритании. Уход с должности правящей партии значит, что Мэй больше не будет руководить британским правительством.