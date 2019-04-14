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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны
Лидер лейбористской партии Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Британии в случае проведения внеочередных всеобщих выборов в стране. Согласно опросу, лейбористы могут получить большинство в британском парламенте
Джереми Корбин (Фото: Stefan Rousseau / AP)

Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Electoral Calculus, опубликованные газетой The Telegraph. Опрос проводился со 2 по 11 апреля, в нем принимали участие более 8,5 тыс. человек.

По данным опроса, оппозиционная Лейбористская партия смогла бы получить 296 мест в Палате общин по итогам всеобщих выборов, в то время как правящая Консервативная партия — только 259. При поддержке Шотландской национальной партии (SNP) лейбористы смогли бы получить большинство в 650-местной нижней палате британского парламента, отмечает газета.

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Британский парламент утвердил закон об отсрочке Brexit

Всего консерваторы могут потерять 59 мест в Палате общин. По словам экспертов, резкое сокращение поддержки правящей партии может быть вызвано недовольством сторонников тори из-за неспособности правительства провести Brexit. Сторонники консерваторов предпочтут отдать свои голоса Партии независимости (UKIP) или недавно созданной Партии Brexit, основателем которой стал экс-лидер UKIP Найджел Фарадж.

В случае проведения внеочередных выборов депутатских мандатов могут лишиться бывший лидер консерваторов Иан Дункан Смит, министр труда и пенсий Эмбер Радд, парламентарии Зак Голдсмит, Стивен Крэбб, Джастина Грининг и другие представители тори, подчеркивает Telegraph.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Лейбористы, консерваторы, Великобритания, Джереми Корбин, Выборы
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