МИД объяснил отказ в выдаче российской визы Нуланд

Российский МИД объяснил причину отказа в визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд тем, что она внесена в черные списки. Об этом в министерстве сообщили ТАСС.

«Нуланд было отказано в российской визе, она находится в черных списках РФ в ответ на американские санкционные списки», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее о том, что Нуланд не смогла получить визу, написал «Коммерсантъ». Бывшая чиновница собиралась прилететь в Москву на международную конференцию, организованную в том числе Российским советом по международным делам.

Ранее Россия отказывала во въезде страну бывшему президент Эстонии Тоомасу Ильвесу и бывшему послу США в России Майклу Макфолу.

