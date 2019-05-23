Политика , 22:18
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МИД объяснил отказ в выдаче российской визы Нуланд
Российский МИД объяснил причину отказа в визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд тем, что она внесена в черные списки. Об этом в министерстве сообщили ТАСС.
«Нуланд было отказано в российской визе, она находится в черных списках РФ в ответ на американские санкционные списки», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее о том, что Нуланд не смогла получить визу, написал «Коммерсантъ». Бывшая чиновница собиралась прилететь в Москву на международную конференцию, организованную в том числе Российским советом по международным делам.
Ранее Россия отказывала во въезде страну бывшему президент Эстонии Тоомасу Ильвесу и бывшему послу США в России Майклу Макфолу.