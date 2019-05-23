Экс-помощнице госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе

Виктория Нуланд оказалась в черном списке невъездных, который МИД разработал в ответ на санкции США. Бывшая помощница госсекретаря собиралась на конференцию в Москве

Виктория Нуланд (Фото: Petros Karadjias / AP)

Виктории Нуланд, бывшему представителю Госдепа и бывшей помощнице госсекретаря по делам Европы и Евразии, отказали в российской визе по причине того, что она внесена в черный список, пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, бывшая чиновница собиралась прилететь в Москву на международную конференцию, организованную в том числе Российским советом по международным делам (РСМД, его возглавляет бывший министр иностранных дел Игорь Иванов). Она прошла 20–21 мая.

В Министерстве иностранных дел заявили газете, что Нуланд внесли в черный список, составленный в ответ на санкции США. Целиком этот список не публиковался.

В России внимание к Нуланд было привлечено с того момента, как она стала пресс-секретарем Госдепа. Также она запомнилась тем, что во время протестов в Киеве зимой 2014 года она приехала на Майдан и предлагала митингующим печенье и хлеб. На тот момент она уже была помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии. На этой должности она проработала до января 2017 года.