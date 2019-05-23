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Политика ,  
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Экс-помощнице госсекретаря США Виктории Нуланд отказали в российской визе
Виктория Нуланд оказалась в черном списке невъездных, который МИД разработал в ответ на санкции США. Бывшая помощница госсекретаря собиралась на конференцию в Москве
Виктория Нуланд (Фото: Petros Karadjias / AP)

Виктории Нуланд, бывшему представителю Госдепа и бывшей помощнице госсекретаря по делам Европы и Евразии, отказали в российской визе по причине того, что она внесена в черный список, пишет «Коммерсантъ».

По информации газеты, бывшая чиновница собиралась прилететь в Москву на международную конференцию, организованную в том числе Российским советом по международным делам (РСМД, его возглавляет бывший министр иностранных дел Игорь Иванов). Она прошла 20–21 мая.

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В Министерстве иностранных дел заявили газете, что Нуланд внесли в черный список, составленный в ответ на санкции США. Целиком этот список не публиковался.

В России внимание к Нуланд было привлечено с того момента, как она стала пресс-секретарем Госдепа. Также она запомнилась тем, что во время протестов в Киеве зимой 2014 года она приехала на Майдан и предлагала митингующим печенье и хлеб. На тот момент она уже была помощником государственного секретаря США по делам Европы и Евразии. На этой должности она проработала до января 2017 года.

Помимо непосредственных обязанностей Нуланд занималась в 2014–2017 годах и ситуацией на востоке Украины. Так, в 2016 году она приезжала в Москву, где встречалась с помощником президента России Владиславом Сурковым для обсуждения ситуации в Донбассе. В декабре 2015 года Нуланд сопровождала во время поездки в Москву государственного секретаря Джона Керри. Вместе они прогулялись по Арбату и купили там сувениры.

В 2017 году Нуланд была уволена. Спустя несколько месяцев была введена должность спецпредставителя Государственного департамента по Украине, которым стал Курт Волкер.

Среди других людей, которым Россия отказывала во въезде страну, — бывший президент Эстонии Тоомас Ильвес, бывший посол США в России Майкл Макфол.

Авторы: Андрей Гатинский, Артем Филипенок
Теги: Виктория Нуланд, запрет на въезд
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