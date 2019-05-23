Суд снял арест со счетов Навального по делу «Ив Роше»

Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству адвокатов оппозиционного политика Алексея Навального снял с его счетов и ценных бумаг арест, наложенный во время расследования дела компании «Ив Роше». Об этом РБК сообщили в суде.

Суд арестовал счета в ноябре 2013 года. Тогда под арест попали акции и деньги, которые находятся на счетах в нескольких банках, а также были изъяты во время обысков. Под арестом также оказалась доля Навального в уставном капитале ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению».

Адвокаты подали ходатайство о снятии ареста со счетов политика в феврале.

Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными по делу о хищениях средств «Ив Роше» в декабре 2014 года. Замоскворецкий суд приговорил Алексея к трем с половиной годам условно и штрафу 500 тыс. руб. После того как политик посетил процесс по «Болотному делу», суд отправил его под домашний арест. Олег также получил 3,5 года лишения свободы, но в колонии общего режима. В конце июня прошлого года он вышел на свободу.