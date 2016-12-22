Олега Навального выпустили из колонии
Политика, 08:38
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Олега Навального выпустили из колонии
Брат Алексея Навального Олег, который был осужден на 3,5 года колонии по так называемому делу «Ив Роше», вышел из колонии
Олег Навальный
Обвиненный в крупном мошенничестве Олег Навальный вышел на свободу. Об этом сообщает в своем Twitter глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров.
Он приложил к своей публикации видео, на котором видно, как Олега Навального встречает его брат Алексей.
Олег Навальный отбывал наказание в исправительной колонии № 5 в поселке Нарышкино Орловской области. Его осудили за мошенничество при работе с компанией «Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессингововой компанией (МПК) - а именно за хищение более 26 млн руб. у «Ив Роше» и еще свыше 4 млн руб. у МПК. Его брат Алексей был приговорен по этому же делу к трем с половиной годам условно.
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