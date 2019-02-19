Защита Навального попросила снять арест с его счетов по «делу «Ив Роше»

В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство от защиты оппозиционного политика и блогера Алексея Навального об отмене ареста денежных средств на банковских счетах и ценных бумаг по так называемому «делу «Ив Роше». Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

Арест, уточнила она, был наложен Басманным судом Москвы 12 ноября 2013 года. Всего под арест попали ценные бумаги в виде акций ряда компаний, денежные средства, которые находятся на счетах в нескольких банках, а также изъятые в ходе обысков по месту жительства. Также под арестом оказалась доля уставного капитала в ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению».

В декабре 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Алексея и Олега Навальных виновными в мошенничестве по делу о хищении средств компании «Ив Роше Восток» на сумму 26,7 млн руб. Алексея приговорили к 3,5 года условно, Олега — к тому же сроку, но в колонии общего режима. В прошлом году Олег Навальный вышел на свободу.​

ЕСПЧ в 2017 году признал судопроизводство по «делу «Ив Роше» несправедливым и присудил братьям Навальным компенсацию в сумме более €80 тыс.