Суд отказался освободить Абызова из клетки на время заседания

Басманный суд Москвы отказался выпустить бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова из клетки на время заседания. С соответствующим ходатайством, ссылаясь на законопроект о запрете использования клеток для подсудимых, обратились адвокаты, сообщает корреспондент РБК.
23 мая суд рассматривает вопрос о продлении ареста экс-министру. По мнению следствия, Абызов может оказать давление на свидетелей, скрыться, уничтожить доказательства или другим способом помешать расследованию.
В ходе заседания представитель Следственного комитета Сергей Степанов заявил, что в квартире Абызова обнаружили наркотическое вещество. Также он сообщил, что с момента ареста Абызова следствие назначило десять экспертиз по делу, в том числе бухгалтерские и финансово-экономические.