Суд отказался освободить Абызова из клетки на время заседания

Суд отказался освободить Абызова из клетки на время заседания

Басманный суд Москвы отказался выпустить бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова из клетки на время заседания. С соответствующим ходатайством, ссылаясь на законопроект о запрете использования клеток для подсудимых, обратились адвокаты, сообщает корреспондент РБК.

23 мая суд рассматривает вопрос о продлении ареста экс-министру. По мнению следствия, Абызов может оказать давление на свидетелей, скрыться, уничтожить доказательства или другим способом помешать расследованию.

В ходе заседания представитель Следственного комитета Сергей Степанов заявил, что в квартире Абызова обнаружили наркотическое вещество. Также он сообщил, что с момента ареста Абызова следствие назначило десять экспертиз по делу, в том числе бухгалтерские и финансово-экономические.