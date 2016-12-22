«Яндекс.Такси» купил сервис доставки наборов продуктов «Партия еды»

Сервис «Яндекс.Такси» покупает сервис по доставке наборов продуктов «Партия еды». Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании «Яндекс», поступившем в РБК.

«Яндекс.Такси» получит долю в компании «Партия еды» в размере 83,3%, а 16,7% останутся у трех совладельцев сервиса доставки. При этом «Яндекс.Такси» будет иметь право выкупить оставшуюся долю в течение нескольких лет.

«Команда «Партии еды» добилась отличных результатов благодаря вниманию к мелочам и заботе о качестве на всех этапах, от выбора поставщиков до доставки. Опыт и возможности «Яндекса» в масштабировании бизнеса выведут сервис на новый уровень и сделают его доступным миллионам людей», — приводятся в сообщении слова операционного директора «Яндекс.Такси» Даниила Шулейко.

Отмечается, что после закрытия сделки «Партия еды» останется самостоятельной компанией. Ее руководителем будет сооснователь и генеральный директор сервиса по доставке Михаил Перегудов. При этом функции сервиса будут интегрированы в продукты «Яндекса».

Михаил Перегудов рассказал «РБК СПб», что технически сделку завершили 17 октября. Он добавил, что компания «Партия еды» пошла на такую сделку, так как считает зарождающийся рынок доставки еды очень перспективным.

«Чтобы расти на нем дальше, нам нужен был сильный партнер, стратегический инвестор. «Яндекс», я считаю, — это лучшее, что могло с нами случиться», — сказал он, отметил, что считает цену справедливой.

Другими упомянутыми совладельцами являются Филипп Башьян и Владимир Черкашин. При этом еще трое, Эдуард Тиктинский (Группа RBI), Сергей Алешин (ГК «Санекст.про») и Александр Родионов вышли из состава инвесторов. До сделки крупнейшему акционеру «Партии еды», совладельцу Тиктинскому принадлежало 33,35% сервиса.

«Это было в большей степени решение остальной команды. Оно было связано и с финансовой мотивацией, а также с желанием управляющих партнеров резко ускорить рост и развитие бизнеса в партнерстве с «Яндексом». Я верю, что с точки зрения бизнеса это правильное решение, хотя лично я с удовольствием и дальше оставался бы акционером «Партии еды», — рассказал Тиктинский РБК.

«Финансовый результат я не комментирую, могу только сказать, что он многократно превысил размер моих инвестиций в проект», — пояснил Тиктинский, который купил долю в сервисе в 2015 году.

В пресс-службе «Яндекса» добавили, что петербургскую компанию «Партия еды» основали в 2014 году. В сентябре 2018 года сервис доставил более 200 тыс. комплектов для приготовления ужинов. Две трети клиентов компании пользуются сервисом по подписке, получая продукты еженедельно.