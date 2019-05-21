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«Яндекс» подсчитал затраты россиян на ингредиенты для окрошки

Компания «Яндекс» посчитала, сколько денег жители России потратят на приготовление окрошки. В среднем набор продуктов на пять человек обойдется в 281 рубль, приводит данные исследования ТАСС.

Для подсчетов аналитики «Яндекса» использовали информацию с чеков, которые пользователи приложения «Едадил» сканировали, чтобы получить кэшбэк.

Самыми дорогими ингредиентами холодного супа оказались вареная колбаса — средняя цена порции 102 руб., и квас, который стоит в среднем 53 руб. На остальные продукты приходится меньше половины всей суммы.

Больше всего на окрошку потратят жители Москвы — 343 руб., в частности, потому что в столице колбаса в полтора раза дороже, чем в среднем по стране. На втором месте Красноярск, на третьем — Екатеринбург. Дешевле всего приготовить окрошку можно в Перми, там все необходимые ингредиенты обойдутся в 246 руб.

В исследовании отмечается, что полученные цены стремятся к минимальным, так как в изученных чеках, вероятно, много продуктов, купленных со скидкой или по сниженной цене. Приложение отслеживает скидки и акции в ближайших магазинах.

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В середине мая «Яндекс» показал, как выглядела бы схема метро, если бы станции получили название в честь популярных объектов, расположенных рядом с ними. Станцию «Тверская» в поисковике превратили в «Известия Холл», а «Театральную» — в «ГУМ».

Теги: «Яндекс», исследование
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