Президент России Владимир Путин подготовился к первой встрече с американским лидером Дональдом Трампом, которая прошла в 2017 году в Германии, лучше президента США. Об этом на закрытых слушаниях комитета палаты представителей по иностранным делам заявил экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает The Washington Post.

По словам неназванного члена комитета, американская сторона провела много времени, обсуждая, «как Путин использовал любую возможность, чтобы добиться того, чего он хотел». Он заявил о разнице в подготовке к встрече, «что создало неравное положение».

США ожидали, что переговоры продлятся недолго и в основном будут посвящены «обмену любезностями», заявил на условиях анонимности член комитета. Однако в итоге они переросли в двухчасовую встречу, на которой обсуждались геополитические вопросы.

Как пишет WP, Трамп в прошлом преуменьшал важность подготовки к встречам на высшем уровне, говоря о том, что первостепенное значение для успешного саммита имеют его «инстинкт и способность считывать ситуацию». В частности, перед своей первой встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном в прошлом году он заявил: «Не думаю, что мне нужно много готовиться».