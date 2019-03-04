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Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
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Три комитета Конгресса потребовали деталей встречи Трампа с Путиным
Сразу три комитета Палаты представителей Конгресса США потребовали от Белого дома предоставить полные детали встречи Трампа и Путина в 2017 году в Гамбурге, а также в Хельсинки в 2018 году
Фото: J. Scott Applewhite / AP

Члены Палаты представителей США потребовали предоставить различные документы, которые касаются взаимоотношений президента Трампа с Россией, сообщает агентство Reuters. Депутаты от трех комитетов (по международным отношениям, по разведке, по надзору за деятельностью администрации) запросили информацию о переговорах Трампа с Путиным в Гамбурге на G20 от государственного секретаря Майка Помпео, а также исполняющего обязанности главы администрации Белого дома Майка Малвейни. Также они потребовали допросить сотрудников, которые присутствовали на встрече Трампа и Путина в Хельсинки. 

Опираясь на сообщения в средствах массовой информации, члены Палаты представителей подозревают, что Трамп «скрывал важные детали переговоров с Путиным от остальных членов вашингтонской администрации, Конгресса и американского народа», говорится в документе.

В Палате представителей просят провести слушания с «переводчиками, лингвистами или другими лицами», которые могли присутствовать на встрече двух президентов.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Трамп намеренно скрывает детали своих бесед с Путиным. По данным издания, во время встречи с российским президентом на саммите G20 в Гамбурге он дал указания переводчику не обсуждать детали беседы с чиновниками из администрации и пытался завладеть его записями. После этого телеканал ABC узнал, что члены палаты представителей намерены вызвать на допрос переводчиков, участвовавших во встрече Путина и Трампа в Гамбурге.

В последний раз полноформатные двусторонние переговоры президенты России и США провели летом прошлого года в Хельсинки. Политики тогда побеседовали с глазу на глаз более двух часов и остались довольны встречей. Трамп после нее заявил о прекращении вмешательства Москвы во внутренние дела США. Однако американские законодатели подобные утверждения президента Соединенных Штатов раскритиковали. Спустя два дня после переговоров в конгрессе США потребовали допросить переводчицу беседы Трампа и Путина. Только она, как утверждали сенаторы, сможет помочь американцам выяснить, что на самом деле пообещал и чем поделился американский лидер со своим российским коллегой при личном общении.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Палата представителей США
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