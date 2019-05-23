Суд в ДНР приговорил соучастника убийства Гиви к 12 годам тюрьмы

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) вынесли первый приговор по делу об убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви. Речь идет о жителе ДНР Дмитрии Батраке, который получил 12 лет лишения свободы, сообщает Министерство госбезопасности (МГБ) республики.

Батрак был задержан по подозрению в шпионаже в пользу украинских спецслужб, указывает МГБ. По данным ведомства, с 2016 года он передавал Службе безопасности Украины (СБУ) видео и фото административных зданий и зданий силовых ведомств ДНР, а также данные о местоположении воинских частей.

Кроме того, отмечает МГБ, Батрак по заданию СБУ покупал и передавал сим-карты оператора связи ДНР «Феникс», которые были использованы при организации покушения на Гиви. В отношении задержанного возбудили дело по статье о шпионаже.

Толстых был убит 8 февраля 2017 года в Макеевке. Как сообщал Игорь Стрелков который тогда занимал пост главы Минобороны республики, рабочий кабинет Гиви обстреляли из гранатомета «Шмель». В качестве еще одной версии убийства рассматривалось срабатывание в кабинете самодельной бомбы.