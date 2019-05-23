Новый главком НАТО заявил о планах расширить военную поддержку Украины

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,39 -0,02 EUR Бирж. 71,82 -0,09 Brent 70,87 -1,42% USD Нал. 65,00 63,40 EUR Нал. 72,72 71,00 USD ЦБ 64,42 -0,12 EUR ЦБ 71,84 -0,12 EUR/USD 1,1153 -0,0008 BTC/USD Бирж. 7 678,00 -268,00 IMOEX 2 638,71 +0,85% RTSI 1 292,79 +1,07% DJIA 25 776,61 -0,39% Nasdaq 7 750,84 -0,45%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
China Mobile $57 (+23,91%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+38,5%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
China Mobile $57 (+23,91%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+38,5%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 64,42 (-0,12) Quote, 22 мая, 13:35
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,12) Quote, 22 мая, 13:35
«Счастье»: писатель Александр Снегирев — о Москве и ее жителях РБК и AFI Development, 01:45 Минздрав поручил проверить оборудование после смерти пациентки в Воронеже Общество, 01:40 Новый главком НАТО заявил о планах расширить военную поддержку Украины Политика, 01:09 СМИ узнали о планах США отправить на Ближний Восток до 10 тыс. военных Политика, 00:59 Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство Политика, 00:15 УНИКС обыграл «Химки» в первом полуфинальном матче плей-офф Лиги ВТБ Спорт, 00:10 Владельцами большей части госдолга России в евро оказались россияне Экономика, 00:00 Украина направила Совбезу ООН разъяснительное письмо по закону о языке Политика, 22 мая, 23:47 Екатеринбургская епархия отреагировала на итоги опроса ВЦИОМ о храме Общество, 22 мая, 23:36 Как стать успешным предпринимателем: 8 историй владельцев малого бизнеса РБК и «Билайн» Бизнес, 22 мая, 23:30 Цены на нефть упали за день почти на 2% Бизнес, 22 мая, 23:27 Коломойский раскрыл подробности разговора с Зеленским после выборов Политика, 22 мая, 23:11 ФРГ не поддержала экстерриториальные санкции США из-за «Северного потока» Политика, 22 мая, 23:08 ФИФА отказалась расширять число участников ЧМ-2022 до 48 команд Спорт, 22 мая, 22:57
Политика ,  
0 
Новый главком НАТО заявил о планах расширить военную поддержку Украины

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, который был назначен на эту должность в начале мая, на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса заявил, что НАТО будет и дальше предоставлять военную поддержку Украине.

«Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы», — заявил он.

Политика
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

По его словам, сотрудничество с Киевом будет продолжаться и набирать обороты для того, что Украина могла обеспечить защиту своих территорий.

В свою очередь председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что на полях заседания провел встречу с бывшим главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктором Муженко, который был уволен новым украинским президентом Владимиром Зеленским 21 мая. По словам Пича, альянс подтвердил экс-главе Генштаба ВСУ приверженность в дальнейшей поддержке Украины в оборонной сфере.

Теги: главком, военная поддержка, Украина
Материалы по теме
Климкин написал письмо в НАТО из-за российских паспортов в Донбассе
Политика
Порошенко уволил бывшего генсека НАТО с поста советника
Политика
В НАТО сменился верховный главнокомандующий силами альянса в Европе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter