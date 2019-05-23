Новый главком НАТО заявил о планах расширить военную поддержку Украины

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, который был назначен на эту должность в начале мая, на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса заявил, что НАТО будет и дальше предоставлять военную поддержку Украине.

«Что касается поддержки Украины со стороны США, то мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы», — заявил он.

По его словам, сотрудничество с Киевом будет продолжаться и набирать обороты для того, что Украина могла обеспечить защиту своих территорий.

В свою очередь председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что на полях заседания провел встречу с бывшим главой Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктором Муженко, который был уволен новым украинским президентом Владимиром Зеленским 21 мая. По словам Пича, альянс подтвердил экс-главе Генштаба ВСУ приверженность в дальнейшей поддержке Украины в оборонной сфере.