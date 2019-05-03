В НАТО сменился верховный главнокомандующий силами альянса в Европе

В НАТО сменился верховный главнокомандующий силами альянса в Европе

Новым главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе стал генерал военно-воздушных сил США Тод Уолтерс, который сменил на этом посту Кёртиса Скапаротти. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

Церемония передачи полномочий Уолтерсу состоялась в пятницу в штабе главкома ОВС НАТО в бельгийском Монсе. В ней принял участие генсек альянса Йенс Столтенберг. До текущего назначения Уолтерс был главнокомандующим ВВС в Европе и Африке.

В середине февраля газета The Wall Street Journal узнала об обновлении командования армии США. Издание указывало, что Уолтерс рассматривается в качестве вероятного кандидата на должность нового главкома ОВС НАТО.

Кёртис Скапарротти приступил к своим обязанностям в мае 2016 года.