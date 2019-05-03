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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Политика ,  
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В НАТО сменился верховный главнокомандующий силами альянса в Европе

Новым главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе стал генерал военно-воздушных сил США Тод Уолтерс, который сменил на этом посту Кёртиса Скапаротти. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

Церемония передачи полномочий Уолтерсу состоялась в пятницу в штабе главкома ОВС НАТО в бельгийском Монсе. В ней принял участие генсек альянса Йенс Столтенберг. До текущего назначения Уолтерс был главнокомандующим ВВС в Европе и Африке.

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В середине февраля газета The Wall Street Journal узнала об обновлении командования армии США. Издание указывало, что Уолтерс рассматривается в качестве вероятного кандидата на должность нового главкома ОВС НАТО.

Кёртис Скапарротти приступил к своим обязанностям в мае 2016 года.

Теги: Кертис Скапаротти
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