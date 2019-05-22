Начальник Управления госохраны Украины подал в отставку

Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей на своей странице в Facebook сообщил, что подал рапорт об отставке.

Запись в facebook пользователя Валерій Гелетей

Как говорится в заявлении Гелетея, он «гордится каждым рабочим днем» на посту, однако понимает, что новый президент Владимир Зеленский должен сформировать свою собственную команду. Он подчеркнул, что решил написать рапорт после инаугурации, чтобы не оставлять «свое подразделение в преддверии этого важного события». По мнению Гелетея, почти за пять лет (он занимал этот пост с октября 2014 года) охранное ведомство превратилось в «профессиональную спецслужбу европейского уровня».

Прошлый президент Петр Порошенко перед уходом с поста уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, главу своей администрации Игоря Райнина и его заместителей.

Во время инаугурации, состоявшейся 20 мая, Зеленский предложил правительству уйти в отставку. Среди прочих заявления об уходе написали министр иностранных дел Украины Павел Климкин и премьер-министр Владимир Гройсман.