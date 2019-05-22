Начальник Управления госохраны Украины подал в отставку

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,37 -0,05 EUR Бирж. 71,81 -0,10 Brent 70,87 -1,42% USD Нал. 64,85 63,88 EUR Нал. 72,49 71,31 USD ЦБ 64,42 -0,12 EUR ЦБ 71,84 -0,12 EUR/USD 1,1156 -0,0004 BTC/USD Бирж. 7 948,40 +2,40 IMOEX 2 638,71 +0,85% RTSI 1 292,79 +1,07% DJIA 25 773,57 -0,40% Nasdaq 7 749,57 -0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
China Mobile $57 (+23,59%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,76%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
China Mobile $57 (+23,59%) прогноз CFRA к 29.01.20 Купить
DowDuPont $44 (+37,76%) прогноз Deutsche Bank к 03.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,17 (+4,83%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19 Купить
Газпром нефть ₽450 (+22,62%) прогноз Велес Капитал к 21.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 64,42 (-0,12) Quote, 13:35
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 71,84 (-0,12) Quote, 13:35
Перед финалом Кубка России полиция задержала более 50 фанатов Общество, 19:53 В Минюсте Украины после назначения Зеленского объяснили закон о люстрации Политика, 19:50 Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России Бизнес, 19:43 Главу штаба ФБК Волкова арестовали на 20 суток Общество, 19:42 В Перми омбудсмен пожалуется на завышенный проходной балл для девочек Общество, 19:40 Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии Общество, 19:26 «Скажи что-нибудь на футбольном»: что такое пента-трик РБК и Футболер, 19:18 «Газпром межрегионгаз» заявил об имиджевых потерях из-за Рауля Арашукова Политика, 19:14 В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года Экономика, 19:12 Порошенко отреагировал на начавшиеся против него расследования Политика, 19:08 Начальник Управления госохраны Украины подал в отставку Политика, 19:01 Финал Кубка России по футболу. «Локомотив» — «Урал». Онлайн Спорт, 19:00 Осторожно, гештальт закрывается: писательский взгляд на Москву РБК и AFI Development, 18:54 Prada откажется от использования натурального меха Общество, 18:53
Политика ,  
0 
Начальник Управления госохраны Украины подал в отставку

Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей на своей странице в Facebook сообщил, что подал рапорт об отставке.

Запись в facebook пользователя Валерій Гелетей

Как говорится в заявлении Гелетея, он «гордится каждым рабочим днем» на посту, однако понимает, что новый президент Владимир Зеленский должен сформировать свою собственную команду. Он подчеркнул, что решил написать рапорт после инаугурации, чтобы не оставлять «свое подразделение в преддверии этого важного события». По мнению Гелетея, почти за пять лет (он занимал этот пост с октября 2014 года) охранное ведомство превратилось в «профессиональную спецслужбу европейского уровня».

Прошлый президент Петр Порошенко перед уходом с поста уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, главу своей администрации Игоря Райнина и его заместителей.

Во время инаугурации, состоявшейся 20 мая, Зеленский предложил правительству уйти в отставку. Среди прочих заявления об уходе написали министр иностранных дел Украины Павел Климкин и премьер-министр Владимир Гройсман.

Теги: охрана, отставка, Украина
Материалы по теме
Порошенко уволил Турчинова с поста секретаря СНБО
Политика
Порошенко уволил бывшего генсека НАТО с поста советника
Политика
Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter