Мосгордума поддержала приравнивающий вейпы к сигаретам законопроект

Депутаты Московской городской думы приняли проект поправок, предполагающих распространение действия антитабачного закона на устройства, имитирующие курение. Документ будет направлен в Госдуму, сообщается на сайте Мосгордумы.

«Мы предлагаем изменить суть Федерального закона № 15-ФЗ [«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»], включив в него такое понятие, как использование всех устройств, имитирующих курение табака. И, соответственно, распространить на них действующие ограничения», — заявила автор проекта Людмила Стебенкова.

Она добавила, что на сегодняшний день использование подобных устройств не регулируется, однако наносимый вред здоровью уже доказан.

Речь идет в том числе о различных электронных устройствах и кальянах. Документ вводит ограничения на использование в общественных местах: на территории спортивных, образовательных, культурных, медицинских и оздоровительных организаций.