Голикова нашла в антитабачной концепции Минздрава непроверенные данные

Антитабачная концепция Минздрава неконкретна, не содержит четких задач и целей, а статистические данные по смерти от табакокурения не имеют официального подтверждения, пришли к выводу в правительстве

Татьяна Голикова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Что попросили доработать Минздрав

Проект антитабачной концепции Министерства здравоохранения содержит статистические данные, которые невозможно проверить, указано в материалах к замечаниям вице-премьера Татьяны Голиковой к документу. Копия поручений Голиковой, которые подписаны 11 марта, есть у РБК. Их подлинность подтвердил собеседник РБК в Минздраве.

Кроме дополнения проекта концепции официальными статис​​тическими данными Минздрав должен привести ее терминологию в соответствие с текущим законодательством и Международной классификацией болезней (МКБ), выделить разделы с задачами, основными направлениями и ожидаемыми результатами по итогам реализации документа. Ведомство должно уточнить и финансово-экономическое обоснование проекта, и законы, которые должны быть изменены после принятия концепции. Срок на доработку — 5 июня 2019 года, пишет Голикова.

В пресс-службе Минздрава указали, что отправка документа на доработку — это «нормальный процесс». «Замечания носят конструктивный характер и будут учтены в установленный срок», — сообщили в ведомстве. РБК направил запрос в пресс-службу Татьяны Голиковой.