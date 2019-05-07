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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
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В петербургском метро эвакуировали поезд из-за электронной сигареты

Пассажиров одного из поездов в метро Санкт-Петербурга эвакуировали из-за электронной сигареты. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь метрополитена Юлия Шавель.

По ее словам, инцидент произошел 7 мая около 10:30 мск.

«Произошло задымление [из-за] электронной сигареты, которая находилась в личных вещах пассажира. Машинист помог ликвидировать это, для этого попросил других пассажиров выйти из вагона. На все эти мероприятия потребовалось около пяти минут», — рассказала представитель пресс-службы.

Как уточняет «Фонтанка», задымление произошло между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». По версии «Бумаги», это случилось в вагоне уже на станции «Технологический институт».

В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой виден задымленный вагон, внутри которого ходит мужчина с огнетушителем.

Пострадавших в результате инцидента нет, какие-либо санкции к пассажиру, у которого задымилась сигарета, применять не будут.

Теги: Санкт-Петербург, Метро, задымление, электронная сигарета, новости РБК
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