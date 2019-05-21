Зеленский назначил главу администрации президента

Юрист Андрей Богдан назначен главой администрации президента Украины. Соответствующий указ Владимира Зеленского опубликован на сайте главы государства.

Богдан родился в 1976 году во Львове. В 2007 и 2014 годах баллотировался в Верховную раду. С 2007 по 2010 год работал замминистра юстиции Украины.

Украинские СМИ называют Богдана приближенным к бизнесмену Игорю Коломойскому. Он осуществлял юридическое сопровождение предвыборной кампании Зеленского, а Коломойский говорил, что Богдан является также его личным адвокатом.

Ранее Зеленский подписал два указа, одним из которых уволил Виктора Муженко с должности главы Генштаба Вооруженных сил, а вторым назначил на этот пост Руслана Хомчака. Также новый президент распустил Верховную раду и назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля.