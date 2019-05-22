Под Владимиром отменили режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции (КТО) в городе Кольчугино Владимирской области отменен. Об этом сообщили в управлении ФСБ по области, передает ТАСС.

Ранее в среду в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщали, что в Кольчугино силовики заблокировали в частном доме группу бандитов, которые планировали совершить теракт. Позднее бойцы ФСБ нейтрализовали двух боевиков в ходе перестрелки. По данным НАК, подозреваемые являлись сторонниками одной из террористических организаций. В доме силовики нашли оружие, боеприпасы и религиозно-экстремистскую литературу.

В апреле режим КТО вводили в Тюмени. В ночь на 13 апреля силовики заблокировали в частном доме двух предполагаемых сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). В ответ на предложение сдаться они открыли стрельбу. В ходе последующей операции они были убиты.