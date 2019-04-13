В Тюмени сняли режим контртеррористической операции

Контртеррористическая операция (КТО) в Тюмени завершена, соответствующий правовой режим, который был введен на нескольких улицах города накануне вечером, отменен. Об этом со ссылкой на заявление оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в регионе сообщает ТАСС.

Режим контртеррористической операции, согласно ему, был снят с 6:23 по местному времени (04:23 мск). Утром 13 апреля он, в частности, перестал действовать на улицах Новоселов, Магнитогорской, Локомотивной и Федерации Калининского административного округа Тюмени. С этого же момента, подчеркнули в оперативном штабе, прекращают действие специальные меры и ограничения, введенные на время операции.

Особый правовой режим был введен в районе нескольких улиц города накануне вечером. Силовики тогда утверждали, что получили информацию о том, что в одном из частных домов в Тюмени находятся вооруженные сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Эти люди, как заявили затем в НАК, по данным силовиков, готовили теракты. КТО проводился с 21:56 местного времени (19:56 мск).

В ночь на 13 апреля НАК рассказал о столкновении с двумя вооруженными боевиками. На предложение сдаться и сложить оружие эти люди, по информации силовиков, открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов. В результате ​оба мужчины были убиты, потерь среди сил правопорядка и гражданского населения нет, указывали в оперативном штабе.