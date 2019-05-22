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НАК опубликовало видео с места операции против боевиков в Кольчугино

Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео с места проведения спецоперации операции в городе Кольчугино во Владимирской области. Распространенные НАК ролики поступили в редакцию РБК. 

Ранее в НАК сообщали, что в Кольчугино ввели режим контртеррористической операции. Силовики заблокировали в частном доме группу бандитов, которые планировали совершить теракт. Впоследствии сотрудники ФСБ нейтрализовали двух боевиков в ходе перестрелки.

Видео: НАК

По данным НАК, подозреваемые были сторонниками одной из террористических организаций. В доме силовики нашли бомбу, оружие, а также религиозно-экстремистскую литературу.

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Теги: НАК ФСБ, террористы, Владимирская область, новости РБК
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