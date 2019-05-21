Московское метро опубликовало кадры эвакуации пассажиров из поезда

Столичный метрополитен опубликовал в Twitter фотографию эвакуации пассажиров из застрявшего поезда в перегоне на Большой кольцевой линии.

На фото видно, как пассажиры при помощи сотрудников подземки переходят из кабины машиниста вставшего в тоннеле поезда в другой состав, который подъехал для эвакуации застрявших пассажиров.

Видео: ENews112 / Telegram

В свою очередь Telegram-канал «112» опубликовал видеозапись эвакуации пассажиров. На кадрах, снятых одним из очевидцев, видно, как пассажиры переходят из вагона в вагон в начало состава.