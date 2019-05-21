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Московское метро опубликовало кадры эвакуации пассажиров из поезда

Столичный метрополитен опубликовал в Twitter фотографию эвакуации пассажиров из застрявшего поезда в перегоне на Большой кольцевой линии.

На фото видно, как пассажиры при помощи сотрудников подземки переходят из кабины машиниста вставшего в тоннеле поезда в другой состав, который подъехал для эвакуации застрявших пассажиров.

Видео: ENews112 / Telegram

В свою очередь Telegram-канал «112» опубликовал видеозапись эвакуации пассажиров. На кадрах, снятых одним из очевидцев, видно, как пассажиры переходят из вагона в вагон в начало состава.

Еще одно видео эвакуации пассажиров появилось в паблике «Страна и Мир» в Instagram.

На фоне сбоя в движении поездов «Мосгортранс» сообщил о запуске бесплатных автобусов КМ по маршруту: метро «Шелепиха» — метро «Полежаевская» — метро «ЦСКА» — метро «Динамо».

Видео: elena_yeroshkina / Instagram

Вечером 21 мая стало известно, что на двух ветках столичной подземки приостановили движение поездов. Сперва сообщалось о том, что в одном из тоннелей на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская» встал поезд. Позднее в пресс-службе Московского метрополитена сообщили о трех застрявших поездах. «Мы работаем над сцепом этих составов. Угрозы безопасности нет», — сообщили в пресс-службе.

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При этом в тоннель был направлен исправный состав для эвакуации пассажиров. К настоящему моменту пассажиров двух поездов эвакуировали на одну из станций Большой кольцевой линии.

Теги: Московский метрополитен, эвакуация, пассажиры
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На двух ветках московского метро приостановили движение поездов
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В тоннеле в московском метро застряли три поезда
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