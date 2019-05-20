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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
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Политика ,  
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Совбез ООН заблокировал идею России обсудить украинский закон о языке
Закон закрепляет исключительные права украинского языка. Россия инициировала заседание Совбеза ООН по данному вопросу, но большинство членов совета выступили против обсуждения документа
Фото: Lucas Jackson / Reuters

Члены Совета безопасности ООН большинством голосов заблокировали предложение России обсудить принятый на Украине закон об исключительности украинского языка, трансляция велась на YouTube-канале ООН.

Инициативу России поддержали пять стран, шесть выступили против, еще четыре государства воздержались от голосования.

Против обсуждения украинского закона проголосовали США, Франция, Великобритания, Германия, Бельгия и Польша, за — Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская республика и Экваториальная Гвинея, сообщает ТАСС.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал итоги голосования проявлением двойных стандартом. «Мы понимаем, что это неприятная для вас тема», — сказал он и добавил, что Россия не может принять аргументы членов Совбеза, которые заявили, что им нужно больше времени на изучение закона. Небензя напомнил, что Совбез ООН обсуждал упрощение выдачи российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР практически через день после того, как президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Политика
Киевский суд отказался заблокировать закон о госязыке Украины

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» устанавливает за этим языком исключительные права на территории Украины. При исполнении своих обязанностей на нем должны говорить представители власти, парламентарии, прокуроры, судьи, сотрудники Нацбанка, а также учителя и врачи. На частное общение и религиозные обряды язык не распространяется.

Кроме того, закон также вводит необходимость подтвердить владение украинским языком для получения гражданства страны. Верховная Рада приняла документ 25 апреля. Президент Петр Порошенко подписал закон 15 мая. Он заявил, что изменения в законодательстве не раскалывают, а объединяют нацию, а также назвал подписание закона одним из «главных актов для сохранения украинской государственности».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Собвез ООН, Украина
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