Онколог назвал вызывающие рак продукты

Главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн рассказал, что жирная пища, фастфуд, обилие красного мяса, алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни повышают риск развития рака. Об этом он заявил на пресс-конференции, приуроченной к Дню диагностики меланомы, сообщает корреспондент РБК.

Каприн отметил, что курение повышает вероятность развития онкологических заболеваний до 50 раз, и речь идет не только о раке легких.

По словам врача, в России в период с 2008 по 2018 год прирост заболеваемости раком составил почти 24%. Сейчас на учете со злокачественными новообразованиями состоит 3,76 млн человек.

В конце апреля премьер-министр Дмитрий Медведев поставил задачу премировать медицинских работников за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации. Планируется, что премии врачам начнут выплачивать с 2020 года. Глава Минздрава Вероника Скворцова заявляла, что летом 2019 года планируется запустить регистр больных онкологией. В нем будут содержаться сведения о диагнозе и назначенном лечении.