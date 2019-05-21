В России зафиксировали рост заболеваемости раком

В России за последнее десятилетие выросло число больных раком, при этом в целом по стране прироста и убыли уровня смертности нет. Об этом на пресс-конференции заявил главный внештатный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн, передает корреспондент РБК.

По его словам, в России в период с 2008 по 2018 год прирост заболеваемости раком составил 23,7%.

Также Каприн сообщил, что в настоящее время на учете со злокачественными новообразованиями состоят 3,76 млн человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения, по данным 2017 года, составил 425 человек, а показатель смертности — 198 человек.

Кроме того, он сообщил, что динамика стандартизованного уровня смертности за 2016–2017 годы показала прирост в 17 регионах страны, а убыль — в 63 регионах. В еще пяти регионах динамики нет.