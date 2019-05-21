В Москве на один день закроют три станции фиолетовой ветки метро

В Москве на один день закроют три станции фиолетовой ветки метро

Три станции Таганско-Краснопресненской линии метро будут закрыты для пассажиров в субботу, 25 мая, сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

Не будут работать станции «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники», движение будет осуществляться от «Планерной» до «Выхино». «Ограничения необходимы для подготовки к открытию участка новой Некрасовской линии», — указывается в сообщении.

Для пассажиров организуют бесплатный компенсационный автобус. В обычном режиме закрытые станции заработают с 5:30 мск воскресенья.

В начале апреля станции южного участка фиолетовой ветки уже закрывали в связи со строительством Некрасовской ветки. Тогда были закрыты восемь станций — от «Волгоградского проспекта» до «Котельников». Они были открыты досрочно.