Для пассажиров открыли все станции Таганско-Краснопресненской линии

Московский метрополитен объявил о досрочном открытии всех станций ​Таганско-Краснопресненской линии (ТКЛ), которые были закрыты 6 апреля для проведения работ по проходке тоннеля новой Некрасовской линии в зоне действующего метро.

«Станции «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино», «Котельники» снова открыты для входа и выхода», — говорится в сообщении на официальной странице метро в Twitter.

Ранее сообщалось, что станции южной части Таганско-Краснопресненской линии будут закрыты до 10 апреля включительно и возобновят работу в 5:30 11 апреля. Однако во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что их откроют досрочно — уже в 14:00 9 апреля.

Компенсационные маршруты наземного транспорта продолжат работать до ночи 9 апреля. Движение на Волгоградском и Рязанском проспектах будет осуществляться в штатном режиме начиная с утра среды, 10 апреля.

